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Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Selçuk İnan, Selçuk, Spor

Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek

Galatasaray, gelecek sezon için Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş'la anlaşmaya vardı. 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Mert Hakan, sezon sonunda futbolu bırakacak olan Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek.

15.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:48
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek

Galatasaray'da önümüzdeki sezon orta saha rotasyonu yine değişecek. Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre, Galatasaray'ın yeni sezon için anlaşmaya vardığı Mert Hakan'ın forma numarası belli oldu.

Galatasaray'da sezon sonu bitimiyle beraber futbolu bırakacak olan Selçuk İnan'la özdeşleşen 8 numaralı formayı yeni sezonda Sivassporlu Mert Hakan Yandaş giyecek.

SİVASSPOR'DA DA 8 NUMARA

9 senedir başarıyla sarı-kırmızılı formayı giyen Selçuk'un forması böylece potansiyeli olan bir yerli isme emanet edilecek. Selçuk İnan, Galatasaray'a geldiğinde 26 yaşında iken, Mert Hakan ise 25 yaşında sarı-kırmızılı formayı giyeceği hatırlatıldı. Galatasaray'ın Selçuk İnan'la beraber klasikleşen 8 numarayı taşımaya hazırlanan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'da da 8 numaralı formayı giyiyor

4 SENELİK ANLAŞMA

Galatasaray ile oyuncunun menajeri arasındaki görüşmelerde 4 senelik anlaşma için taraflar prensip anlaşmasına varmıştı. G.Saray'da kaptan Selçuk İnan'ın Mert Hakan'a yeni sezonda sadece forma vermeyeceği aynı zamanda deneyimlerini de aktaracağı belirtildi. Teknik adamlık için hazırlanan kaptan Selçuk, Mert Hakan Yandaş'la yakından ilgilenecek ve kendisi gibi kulübün tarihinde iz bırakması için tecrübeleri paylaşacak.

Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
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