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Galatasaray, Ali Naci, Spor, Haber

Galatasaray'ın 3'lü Sivas planı! Son hedef Erdoğan

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Koronavirüs salgını ve aldığı ekonomik tedbirler kapsamında 'döviz' bazlı kontrat yapmak istemeyen ve yerli oyuncular ile kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Demir Grup Sivassporlu bir başka oyuncu için daha harekete geçti.

24.04.2020 07:39 | Son Güncelleme: 24.04.2020 07:39
Galatasaray'ın 3'lü Sivas planı! Son hedef Erdoğan

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Koronavirüs salgını ve aldığı ekonomik tedbirler kapsamında 'döviz' bazlı kontrat yapmak istemeyen ve yerli oyuncular ile kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Demir Grup Sivassporlu bir başka oyuncu için daha harekete geçti. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ocak ayında söz kesen sarı kırmızılılar, Erdoğan Yeşişyurt'u da gözüne kestirdi. Sezon sonu bonservisini eline alacak olan 26 yaşındaki futbolcuyu uzun süre takip eden Galatasaray'ın sözleşmesinin bitişiyle beraber resmi anlaşmayı yapmak istediği öğrenildi.

ÇOK YÖNLÜ BİR FORVET

Almanya doğumlu olan ve Türkiye'de Altınordu ile Sivasspor'da forma giyen Erdoğan Yeşilyurt'un birçok farklı mevkide oynayabiliyor olması sarı kırmızılılarda transferine onay çıkmasında büyük rol oynadı. Genç oyuncu, her iki kanatta ve santrforda görev yapabiliyor. Erdoğan Yeşilyurt'ta da mutlu sona ulaşılırsa Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'dan üç futbolcuyu birden bonservis bedeli olmaksızın kadrosuna katmış olacak.

Kaynak: Hürriyet

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Spor Manşet

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