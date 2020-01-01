: Galatasaray ile Alanyaspor arasında yılın takası!

01.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:07

Sezon başında Brighton'dan Florin Andone'yi kiralayan Galatasaray, Rumen futbolcunun ağır bir sakatlık geçirmesi sonrasında ligin ikinci devresinde Radamel Falcao'nun yanına bir forvet arıyor. Sarı-kırmızılı takımın, sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü Andone'un yerine bu sezon Süper Lig'de 15 maçta 12 gol atan Papiss Demba Cisse'yi gündemine aldığı öğrenildi. Mustafa Cengiz ve yönetimi, sezon başında da transfer etmek istediği Senegalli futbolcu için tekrar Aytemiz Alanyaspor ile masaya oturacak.

BAŞARIYA ENDEKSLİ ANLAŞMA

Cimbom, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Cisse için Mbaye Diagne'yi 1.5 yıllığına Akdeniz ekibine kiralamayı teklif edecek. Sezon başında Club Brugge'ye kiralanan Senegalli golcü, Belçika'da teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Devre arasında kiralık sözleşmesini feshederek Galatasaray'a dönmesi beklenen Diagne'nin Cisse'nin bonservisine karşılık Alanya'ya gönderilmesi bekleniyor. 34 yaşında olması Fatih Terim'in planlarına uymasa da anlaşma sağlanırsa Cisse yarım sezon denenecek ve sözleşmesine konulacak +1 yıllık opsiyon kullanılacak.

KARİYERİNE METZ İLE BAŞLADI

Kariyerine Senegal'in Douanes takımında başlayan Cisse, 2004 yılında Metz altyapısına transfer olarak Avrupa'ya adım attı. Metz'te gösterdiği başarılı performansla 2010 yılında Freiburg'a 1.5 milyon euro karşılığında transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde kendini göstermeyi başardı.

41 MAÇTA 28 GOL

2016 yılında Çin'e transfer olarak 2 sezon oynayan tecrübeli futbolcu, 2018 yılında Alanyaspor ile Süper Lig'e merhaba dedi. Geçtiğimiz sezon çıktığı 26 maçta 16 gol 1 asistlik performans sergileyen başarılı santrfor, bu sezon 15 maçta 12 gol kaydetti ve çıkışını sürdürdü. 2012 yılında Newcastle United'a 12 milyon euro'ya transfer olan Cisse, İngiliz ekibinde 4 yıl forma giydi. 131 maçta 44 gol atıp, 10 asist yaptı.

(Fotomaç)

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