Galatasaray ile adı anılan Banega için Monchi'den açıklama
Galatasaray'ın transfer etmek istediği belirtilen Banega için Sevilla'nın Sportif Direktörü Monchi'den resmi açıklama geldi.
Galatasaray'ın transfer gündeminin 1 numaralı ismi olduğu belirtilen Arjantinli yıldız Ever Banega için flaş açıklamalar geldi.
beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulunan Sevilla Sportif Direktörü Monchi, "Galatasaray'dan Ever Banega'nın transferi için hiçbir teklif almadık ve Galatasaray ile bu konuda hiçbir görüşmemiz olmadı" sözlerini kullandı
Sarı kırmızılıların Banega için Sevilla'ya 5 milyon euroluk teklif yaptığı ve oyuncunun da 3,2 milyon euro yıllık ücret karşılığında imza atacağı iddia edilmişti.
"ARJANTİN'E DÖNMEK PLANLARIM ARASINDA YOK"
Boca Juniors'un gündeminde de bulunan Banega geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Arjantin'e geri dönmek planlarım arasında yok. Sevilla ile kontratım devam ediyor. Yarın neler olur bilemiyorum. Ancak, hala İspanya'da devam eden bir kontratım söz konusu." şeklinde konuşmuştu.
Endülüs ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi olan Benaga, geçen sezon 51 maçta 8 gol 11 asistlik performans sergiledi. Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebilen Banega, Arjantin Milli Takımı'yla 65 maça çıktı, 6 gol attı.
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Senin artık hiçbirşeyine inanmıyorum terk ediyorum seniCevap Yaz Yayından Kaldır
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AZ ÖNCE ANLAŞTILAR DİODUN SENİDE ÇÖZEMEDIM HARBİ KAFANMI GÜZEL İLACINIMI ALMADIN :D KENDİ KENDİNİ YALANLAYAN KENDİ YALANINI ORTAYA CIKARAN İLK AKILLI SİTESİN TEBRİKLER d:dCevap Yaz Yayından Kaldır