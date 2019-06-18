Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan Ever Banega açıklaması!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak Arjantinli oyuncu Ever Banega'nın transferi hakkında, "Görüşme var ama netleşen bir durum yok." dedi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda ilk hedef Sevilla forması giyen Arjantinli oyuncu Ever Banega.

"NETLEŞEN BİR DURUM YOK"

Yıldız ismi takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Abdurrahim Albayrak, A Spor'a konuştu. Albayrak, "Görüşme var ama netleşen bir durum yok." dedi.

GEÇEN SEZON 51 MAÇA ÇIKTI

30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 51 maçta forma giydi ve 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.