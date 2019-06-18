Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan Ever Banega açıklaması!

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda ilk hedef Sevilla forması giyen Arjantinli oyuncu Ever Banega.

"NETLEŞEN BİR DURUM YOK"

Yıldız ismi takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Abdurrahim Albayrak, A Spor'a konuştu. Albayrak, "Görüşme var ama netleşen bir durum yok." dedi.

GEÇEN SEZON 51 MAÇA ÇIKTI

30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 51 maçta forma giydi ve 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.