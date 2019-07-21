Galatasaray idmanında Donk, Hasan Şaş'ı sakatladı
Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları devam ederken 11'e 11 yapılan maçta oyuncu eksikliği nedeniyle Hasan Şaş da forma giydi. Bir pozisyonda Donk ile ikili mücadeleye giren Hasan Şaş, kısa süreli sakatlık geçirdi.
11'e 11 yapılan taktik antrenmanında oyuncu eksikliği açığa çıkınca Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcıları Ümit Davala ile Hasan Şaş sahada görev aldı.
Sözcü'de yer alan habere göre; Ümit Davala sağ açıkta, Hasan Şaş ise orta sahada ön libero olarak görev yaptı. İki usta isim sahada hünerlerini sergiledi.
Hasan Şaş, bir pozisyonda Donk ile girdiği mücadelede kısa süreli sakatlık yaşadı.
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