Galatasaray idmanında Donk, Hasan Şaş'ı sakatladı

11'e 11 yapılan taktik antrenmanında oyuncu eksikliği açığa çıkınca Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcıları Ümit Davala ile Hasan Şaş sahada görev aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Ümit Davala sağ açıkta, Hasan Şaş ise orta sahada ön libero olarak görev yaptı. İki usta isim sahada hünerlerini sergiledi.

Hasan Şaş, bir pozisyonda Donk ile girdiği mücadelede kısa süreli sakatlık yaşadı.