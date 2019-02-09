Galatasaray'ı Reddeden Amato Ciciretti, İtalya 2. Lig Takımı Ascoli'ye Transfer Oldu

Galatasaray'ın devre arası transfer gündemiyle ilgili dikkati çeken bir detay ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların bonservisi Napoli'de olan kanat oyuncusu Amato Ciciretti için girişimlerde bulunduğu ancak İtalyan oyuncunun Serie B ekiplerinden Ascoli'yi tercih ettiği öğrenildi.

"ASLINDA GALATASARAY'A GİDEBİLİRDİ"

Ascoli Sportif Direktörü Antonio Tesoro düzenlediği basın toplantısında 25 yaşındaki oyuncunun transferi için, "Amato Ciciretti'nin bize uygun olduğunu düşündük. Aslında o Galatasaray'a gidebilirdi ancak onu buraya getirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

6 AYLIĞINA KİRALADI

Her iki kanatın dışında 10 numara bölgesinde de forma giyebilen Ciciretti, ligin ilk yarısını Parma'da kiralık olarak geçirdi. İtalyan futbolcunun Napoli ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ascoli Kulübü, Ciciretti'yi 6 aylığına kiraladı.

(Yeni Şafak)