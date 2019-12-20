Galatasaray, Hatem Ben Arfa'ya transfer teklifinde bulundu!
Fransız basını, Galatasaray'ın, bonservisi elinde bulunan yıldız oyuncu Hatem Ben Arfa'ya transfer teklifinde bulunduğunu yazdı.
Teknik direktör Fatih Terim'in sürekli Ocak ayını işaret ettiği Galatasaray'dan ilk hamleler gelmeye başladı. Fransız basınından Foot Mercato'ya göre; Sarı Kırmızılılar Fransız futbolunun önemli yıldızlarından olan ve birkaç sezondur adı sıkça Fenerbahçe'yle de anılan Hatem Ben Arfa'ya sözleşme önerdi.
YILLIK 3 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Haberde Galatasaray'ın önerdiği kontratın 1,5 sezonluk olduğu ve yıllık 3 milyon euro, toplamda da 4,5 milyon euroluk bir ödeme planını içerdiği belirtildi. Son olarak Rennes'de forma giyen ve Fransız ekibiyle 30 Haziran'da biten sözleşmesinin ardından birçok teklif almasına rağmen bunları değerlendirmeyen 32 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'dan düşünmek için süre istediği belirtiliyor.
(Fanatik)
Haber Videosu: Galatasaray, Hatem Ben Arfa'ya transfer teklifinde bulundu!
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Ya Allah aşkına şu adamı kim alıyosa alsın. Fb Mi Gs mi Sivasspor mu başakşehir mi. . Yeter be!!Spor medyasının aklında 3-5 futbolcu var her transfer döneminde ortaya çıkardıkları. . Bak bak bi de fransız basını diyerek topu kendilerinden atmışlar :)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Haçan pize gelir mu daaCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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senelerdir her transfer döneminde ülkemize transfer olan oyuncu. Allahtan Ronaldinho futbolu bıraktıda daha görmüyoruz haberleriniCevap Yaz 6 Yayından Kaldır