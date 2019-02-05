Galatasaray'da Emre Akbaba, Hatayaspor Maçının Kadrosuna Dahil Edildi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Hatayspor'u konuk edecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığını atlatan Emre Akbaba maç kadrosuna alındı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray'ın Hatayspor maçı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Hey kurban olduğum Allah ım şu hataysporun GS ya verdiği korkuya bakCevap Yaz Yayından Kaldır