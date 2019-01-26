Galatasaray, Göztepe'ye Konuk Oluyor! Canlı Anlatım
Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Galatasaray, Göztepe'ye konuk oluyor. Saat 19:00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Bornova İlçe Stadında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetiyor. Saat 19:00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
35' Sinan Gümüş'ün getirdiği topta Feghouli, kale sahası içinde topu ağlara gönderemedi.
33' Galatasaray'da Maicon'un attığı gol VAR kararı sonrası iptal edildi.
28' Galatasaray'ın ilk şutu Onyekuru'dan geldi. Sol çaprazdan kaleye gönderilen topu Beto kontrol etti.
10' Göztepe'nin baskısı sırasında Marcao, topu Muslera'ya gönderdi, Muslera ağır zeminde rakip futbolcuya çalım atmaya çalışırken Jerome topa dokundu, top direğin dibinden az farkla dışarı çıktı.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Halil, Castro, Serdar, Jerome
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Sinan Gümüş