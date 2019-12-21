Göztepe-Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım
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Göztepe-Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

21.12.2019 18:55 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:58
Göztepe-Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım

'nda Tuzlaspor'u 4-0 ile geçerek moral bulan , Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Selçuk, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao

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