Galatasaray Gomis'in boşluğunu dolduramıyor

Galatasaray, 500 bin euro zam istediği için yollarını ayırdığı Gomis'in yerine Diagne, Mitroglou, Falcao ve Andone'yi denedi ancak istenilen verim alınamadı. Bu 4 futbolcu için ise yaklaşık 35 milyon euro harcanacak.

05.11.2019 10:15

Geçen sezon Gomis sonrasında ligin ilk yarısını forvetsiz kapatan, ardından Mitroglou ve Diagne aşısı da tutmayan Galatasaray, bu sezon Falcao ve Andone'yi alsa da aradığını bulamadı.

Sabah'ın haberine göre, Bu sezon 14 resmi maçta sadece 12 gol atabilen Galatasaray'da forvetlerden Falcao 1, Andone 2 kez ağları sarsabildi. Gomis'i sattığı günden beri golcülerden yana yüzü gülmeyen Aslan, Fransız forvetin 500 bin euro zam talebini geri çevirmişti. Bafetimbi Gomis'e zam yapmayan ancak forvet transferinde harcanan büyük rakamlara rağmen sarı kırmızılı kulüp son bir yılda bu transfer politikası başarılı olmadı:

1- Diagne için 10 milyon euro bonservisin yanında Kasımpaşa'ya 3 milyon euro şampiyonluk bonusu bile verildi. Sezon başında Suudi Arabistan pazarından kulüp bulunamayan Diagne, 3,35 milyon euroya Club Brugge'e kiralandı.

2- Yönetim, geçen sezon ara transferin son günü getirdiği Mitroglou'nu yaz sonu 700 bin euro tazminatla PSV'ye gönderdi.

3- 3 yıllık imza atan Falcao, 15 milyon euro garanti para alacak. 6 milyon euro bonusu da olan Kolombiyalı golcü için 3,5 milyon euro menajer komisyonu ödendi.

4- Kiralık gelen Andone'nin satın alma opsiyonu da bulunmuyor.

SÜPER LİG'DE 29 GOL ATTI

Gomis, sarı-kırmızılı takımda 33 Süper Lig maçına çıkarken 29 gol attı. Fransız oyuncu ayrıca Türkiye Kupası'nda da 3 kez ağları sarstı.


VİDEO: Galatasaray Gomis'in boşluğunu dolduramıyor
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YORUMLAR (5)

  • ADINIZI YAZIN:
    biz falcaoyu gruptan çıkalım şampiyonlar liginde markamızı ön plana cıkaralım diye aldık ne yazık ki yanlış transfer politikasının sonucu ortada bakalım radamel falcao eger sampıyonlar ligi 5 ve 6. haftasında oynarsa nasıl bir performans sergileyecek
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  • BRÜTÜS:
    Bu habere çok güldüm. Bjk de yıldızları elinde tutamadı. Lens efendi de iyi kazıklandı. Gs de Gomis de, olağan egolarına yenik düştü. Sonuç şaşırtmadı. Rahmetli Kemal Sunal deyimi ile, normal yani
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  • PARASIZ ADAM ADAM MI:
    Geçmişi geçmişte bırakıp geleceğe bakmak lazım. Alt yapıdan oyuncu çıkmıyor en büyük problem bu.
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