: Galatasaray-Gençlerbirliği maçında şehitlerimiz anılırken, Linnes'in eşi gözyaşlarını tutamadı

02.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:37

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı öncesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz anıldı. Türk Telekom Stadı'nda duygu dolu anlar yaşandı.

Türk Telekom Stadı'nın koltuklarına Türk bayrağı bırakılırken, fotoğrafları spor tabelasından gösterilen şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi.

LINNES'İN EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, Türk Telekom Stadı'nda şehitlerimizin isminin tek tek okunup, taraftarların "Burada" diye bağırmasının ardından duygulandı. Elisabet Haugen'in, gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Önünde Türk bayrağı, arkasında da "Mehmet" yazısının bulunduğu tişörtlerle ısınmaya çıkan Galatasaraylı futbolcular, asker selamı verdi.

Gençlerbirliği ise karşılaşmada, üzerinde Türk bayrağının olduğu forma ile mücadele etti.

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