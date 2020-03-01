Galatasaray-Gençlerbirliği maçında ikinci gol geldi! Canlı anlatım
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor.
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor.
CANLI ANLATIM
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
33' GOL! Galatasaray, Falcao'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi.
30' Gençlerbirliği'nde Fabricio Baiano, Henry Onyekuru'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
28' Seri'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında bomboş yükselen Falcao'nun kafa vuruşu kaleci Nordfeldt'in kucağında kaldı.
26' Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Saracchi dokunamadı ve top taca çıktı.
12' Galatasaray'da Onyekuru ceza sahasının sağ çaprazında topla buluştu ama Toure ona şut açısı tanımadı.
8' Gençlerbirliği'nde Yasin Pehlivan sarı kart gördü.
3' GOL! Galatasaray, Donk'un attığı golle 1-0 öne geçti.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Onyekuru, Feghouli, Falcao
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Flavio, İbrahim, Yasin, Fabricio, Candeias, Berat, Sessegnon, Sio