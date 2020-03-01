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Galatasaray-Gençlerbirliği maçında ikinci gol geldi! Canlı anlatım

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

01.03.2020 18:57 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:48
Galatasaray-Gençlerbirliği maçında ikinci gol geldi! Canlı anlatım

Süper Lig'in 24. haftasında , evinde 'ni ağırlıyor. Mücadeleyi yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

33' GOL! Galatasaray, Falcao'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi.

30' Gençlerbirliği'nde Fabricio Baiano, Henry Onyekuru'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

28' Seri'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında bomboş yükselen Falcao'nun kafa vuruşu kaleci Nordfeldt'in kucağında kaldı.

26' Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Saracchi dokunamadı ve top taca çıktı.

12' Galatasaray'da Onyekuru ceza sahasının sağ çaprazında topla buluştu ama Toure ona şut açısı tanımadı.

8' Gençlerbirliği'nde Yasin Pehlivan sarı kart gördü.

3' GOL! Galatasaray, Donk'un attığı golle 1-0 öne geçti.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Onyekuru, Feghouli, Falcao

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Flavio, İbrahim, Yasin, Fabricio, Candeias, Berat, Sessegnon, Sio

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