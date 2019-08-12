Galatasaray, Fiorentina'ya farklı yenildi!

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Fiorentina ile karşılaştı. İtalyan temsilcisi, Galatasaray'ı 4-1 yendi.

12.08.2019 00:43
Galatasaray, Fiorentina'ya farklı yenildi!

Yeni sezon öncesi son hazırlık maçını Serie A ekibi Fiorentina ile yapan son şampiyon Galatasaray sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

CİMBOM'UN GOLÜ EMRE MOR'DAN GELDİ

Artemio Franchi Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'ın golünü 50. dakika Emre Mor atarken, Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada K. Boateng, 45+3. dakikada Sottil, 61. dakikada Benassi ve 83. dakikada Simeone kaydetti.

HAZIRLIK MAÇLARINDA 3. MAĞLUBİYET

Galatasaray sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında Leipzig'e 3-2, Augsburg'a 4-1 yenilmesinin ardından Fiorentina'ya da yenilerek 3. mağlubiyetini aldı.

Galatasaray, Fiorentina'ya farklı yenildi!
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