Galatasaray, Fenerbahçeli eski futbolcu de Souza'nın peşinde

Fulham'dan Jean Michael Seri'yi ve Bursaspor'dan Okan Kocuk'u transfer eden Galatasaray, Eski Fenerbahçeli Josef de Souza'yı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Sarı kırmızılılar Brezilyalı oyuncu ile kiralık oynama konusunda anlaşma sağladı. Souza'nın teklifi kabul etmesinin ardından Brezilyalı oyuncunun bonservisini elinde tutan Arabistan ekibi Al Ahli'ye kiralama teklifi resmen yapıldı.

1 YILLIK KİRALANACAK

Geçen sezon başında 12 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a transfer olan De Souza'nın kulübü Al Ahli'nin ikna edilmesi durumunda Galatasaray Josef De Souza 1 yıllığına kiralayacak.

Transfer ile ilgili Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu talep edip etmediği ise henüz bilinmiyor.