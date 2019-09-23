Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları belli oldu!

23.09.2019 17:25

Süper Lig'in 6. haftasında, son şampiyon Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. İddaa risk yönetimi de kritik derbinin oranlarını açıkladı. Ev sahibi Galatasaray 1.95 oranıyla mücadelede favori olarak gösterildi.

FENERBAHÇE'NİN GALİBİYETİNE 2.70 ORAN VERİLDİ

Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.70 oran veren İddaa, beraberliği ise 3,20 olarak belirledi. Öte yandan 2,5 alt seçeneğinin oranı 2,00 olarak, 2,5 üst seçeneği ise 1,55 olarak duyuruldu. Türk Telekom Stadı'ndaki son derbi 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İŞTE ORANLAR

GALATASARAY: 1.95

BERABERLİK: 3.20

FENERBAHÇE: 2.70