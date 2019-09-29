Galatasaray-fenerbahçe derbisinde 32 kişiye adli işlem yapıldı

29.09.2019 14:04

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet' suçlarından 32 kişiye adli işlem yapıldı.

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda dün akşam Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta, 3'ü 'usulsüz seyirci temin etmek', 8'i 'usulsüz seyirci girişi', 7'si 'alkollü giriş', 7'si 'sahaya yabancı madde atmak', 1'i 'yasak madde satışı', 2'si 'meşale yakmak', 2'si 'karaborsa', 2'si de 'hakaret' olmak üzere toplam 32 kişiye '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet' suçlarından adli işlem yaptı.

Kaynak: DHA