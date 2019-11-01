Galatasaray, Falcao'nun sözleşmesinde şart koştuğu 'Soğuk oda' teknolojisini aldı

01.11.2019 11:18

Hemen hemen her kulübün yanında birçok yıldız futbolcunun evinde bulunan ve sakatlıkların daha çabuk iyileşmesini sağlayan soğuk oda, Falcao'nun isteği üzerine Florya'ya da kuruldu. Sarı-kırmızılılar, oyuncuların tüm vücutlarını sokabileceği cihazı alarak Türkiye'de bir ilke imza attı.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'a gelişi büyük olay olan ve yıllık bonuslarla 7 milyon euro alan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle henüz sahada beklenen katkıyı yapamasa da, kulübün teknolojik yatırımlarda bulunmasını sağladı.

SÖZLEŞMESİNDE ŞART KOŞMUŞTU

Tecrübeli golcünün sözleşmesinde şart koşması üzerine idareciler, futbolcuların sakatlıklarının çabuk iyileşmesine, yorgun adalelerinin hızlı bir şekilde toparlanmasına katkı yapan Soğuk oda (Life Cube) teknolojisini satın aldı.

RONALDO DAHİL BİRÇOK YILDIZ İSİM KULLANIYOR

Avrupa'da hemen hemen tüm kulüplerde bulunan, hatta Cristiano Ronaldo başta olmak üzere bazı yıldız futbolcuların evlerinde bile yer alan soğuk odaya antrenman ve maçlardan sonra tüm futbolcuların girmesi zorunlu hale getirildi. Soğuk oda, sağladığı -95 derece soğukluk sayesinde performansa da artı katkı sağlıyor. Galatasaray yeni teknolojisi ile bir ilki de başardı. Geçmişteki azotlu makinaların aksine, bu yeni aygıtta sporcular tüm vücutlarıyla makineye girip, soğuk havayı ciğerlerine çekiyorlar. Üç dakikalık seans, sporcunun çok çabuk toparlanmasını sağlıyor.

Yönetim 100 bin euro maliyeti bulunan teknolojiyi Falcao'nun transfer olurken özel olarak tesislere getirirken, tüm futbolcular bu önemli destekten faydalanmaya başladı.