Galatasaray, Falcao ile anlaştı! İlk yıl ücretini peşin alacak

Galatasaray transfer etmek istediği dünyaca ünlü golcü Falcao ile anlaştı. Yıldız oyuncu bonuslar hariç yıllık ücreti olan 5 milyon euroyu imza attıktan sonra peşin alacak.

07.08.2019 11:30
Galatasaray, Falcao ile anlaştı! İlk yıl ücretini peşin alacak

Sarı kırmızılı ekip Falcao transferi için ünlü menajer Ahmet Bulut'a yetki vermişti. Kolombiyalı golcüye ise 2+1 senelik ve bonuslarla birlikte yıllık 7 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu.

İLK YIL ÜCRETİ PEŞİN OLACAK

Galatasaray ile yıllık 7 milyon euroluk teklif sonrası anlaştığı belirtilen dünyaca ünlü yıldızın ilk senenin ücreti olan bonuslar hariç 5 milyon euroyu imza sonrasında peşin olarak alacağı öğrenildi.

AHMET BULUT'TAN FALCAO AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın Falcao transferi için yetki verdiği Ahmet Bulut, transferle ilgili, "Falcao hakkında şu an konuşmam doğru değil. Transfer için uğraşıyoruz. Falcao sözleşmeli bir oyuncu ve şu anda konuşmam doğru olmaz. Herkesi anlıyorum ama uğraşıyoruz. Transfer 3-5 gün içinde netleşir" ifadelerini kullanışmıştı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (2)

  • 12345:
    KULÜBÜN TAPUSUNU DA VERİN BARİ. YAPMAYIN YA TARAFTARA SÖZÜMÜ TUTUCAZ DİYE HERŞEY BÖYLE BİR ANDA TEK BİR FUTBOLCUYA VERİLMEZ
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • NACİ SÜSLÜ:
    Bu finans kanunları bir de fenere mi işliyor, Galatasaray bu parayı nereden bulup verecek. İki gün sonra yine borcumuzu ödeyemiyoruz diye başlayacaklar. Allah tan vergi ödemiyorlar :)
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.