Galatasaray, Falcao ile anlaştı

İnşallah doğrudur olursa çok büyük transfer gs kesin şampiyonlar liginde başari sağlar haydi başkan abdurahim ve mustafa cengiz size güveniyoruz
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TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Falcao ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı kırmızılılar, Monaco ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız oyuncu, Monaco formasıyla Ligue 1 'de çıktığı 108 maçta 65 gol atıp, 12 asist yaptı.
2013 yılında Atletico Madrid'den Monaco'ya 43 milyon euroya transfer olmuştu.