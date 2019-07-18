Galatasaray, Falcao ile anlaştı

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldız golcü Falcao ile anlaştığı iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Falcao ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı kırmızılılar, Monaco ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız oyuncu, Monaco formasıyla Ligue 1 'de çıktığı 108 maçta 65 gol atıp, 12 asist yaptı.

2013 yılında Atletico Madrid'den Monaco'ya 43 milyon euroya transfer olmuştu.

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