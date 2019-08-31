Galatasaray, Falcao için TT Stadı'nda imza töreni düzenleyecek!

Radamel Falcao'yu kadrosuna katan Galatasaray, yıldız oyuncu için Pazartesi günü Türk Telekom Stadı'nda görkemli bir imza töreni düzenleyecek.

31.08.2019 20:55
Galatasaray, Falcao için TT Stadı'nda imza töreni düzenleyecek!

Galatasaray bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Falcao transferindeki tüm pürüzlerin giderildiği ve transferin resmi imzaya kaldığı bildirildi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK İLE BİRLİKTE GELİYOR

Falcao'nun yarın öğlen saatlerinde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile birlikte özel uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre Kolombiyalı golcü için Pazartesi günü stadyumda görkemli bir tören düzenlenecek.

Galatasaray, Falcao için TT Stadı'nda imza töreni düzenleyecek!
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YORUMLAR (14)

  • GALATASARAYLILAR:
    kıskananlar çatlasın şeytan üzgündür yavruları alğı yap ın siz biz işimizi yapıyoruz
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  • EN BÜYÜK FALCAO:
    FENEVLİLERİN SOYTARI TARAFTAR SİTESİ TWİTTER DA FENERKOLİK. ORG , SÜPERSTAR FALCAO YA ÇÖP YAZMÏŞ, HADİ ORDAN ZİRZOP SÖZDE SİTE.
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  • UA:
    ali kOÇ un paralı adamı kesin bu KSK Lİ MESUT , her gs yorumuna atlayan takıntılı ruh hastası belli ki.
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  • SAMİ YEN FENERE MEZAR OLACAK!:
    FALCAO GOL KRALIDA OLUR BUNDA ŞÜPHE YOK ANCAK ACİL STOPER ŞART. LUYİNDAMA MARCAO İLE BU İŞ ZOR. KJAER OLABİLİR MİSAL.
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  • SAMİ YEN FENERE MEZAR OLACAK!:
    SAYIN MUSTAFA CENGİZDEN BİR RİCAM VAR TRANSFER SEZONU KAPANMADAN ACİL BİR TANE STOPER ALIN YEDEK FORVETE FİLAN GEREK YOK BABEL, ADEM, DİAGNE, FEGHUOLİ VAR FORVETE.
    Cevap Yaz 25 2 Yayından Kaldır
  • KSK Lİ MESUT:
    Bu conconlar da mide geniş... neyse avrupalıyız diyolar. Ama Avrupa maçlarını bizim hakemler yönetiyor. Averaj takımı olurlar yine. Şamar yer dönerler...
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  • FORZA CİMBOMLU:
    KSK Lİ MESUT DENEN NE İDÜĞÜ BELİRSİZ GS DÜŞMANI PROVÖKATÖR , CİMBOM ÇANAKKALE DE ŞEHİTLER VEREN KULÜPLERDENDİR.
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  • KSK Lİ MESUT:
    Forza rumuzlu concon. Fransız, ingiliz kırması takımdan bize ne.. Beter olun. işleriniz iyi gidince avrupalıyız, sıkışınca ülkeyi temsil ediyoruz destekleyin. Hadi ordan...
    2 46 Yayından Kaldır
  • FORZA CİMBOMLU:
    KSK Lİ MESUT RUMUZLU HAİNSİN SEN, AVRUPADA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDEN TAKIMIN BAŞARISIZ OLMASINI İSTEYECEK KADAR ALÇAKSIN
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