Galatasaray, Falcao için TT Stadı'nda imza töreni düzenleyecek!

31.08.2019 20:55

Galatasaray bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Falcao transferindeki tüm pürüzlerin giderildiği ve transferin resmi imzaya kaldığı bildirildi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK İLE BİRLİKTE GELİYOR

Falcao'nun yarın öğlen saatlerinde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile birlikte özel uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre Kolombiyalı golcü için Pazartesi günü stadyumda görkemli bir tören düzenlenecek.