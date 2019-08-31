Galatasaray, Falcao için 3 milyon euro menajerlik ücreti ödeyecek!

31.08.2019 20:37

Yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferi sonuçlandı. Galatasaray, Falcao'yu kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu ailesiyle birlikte yarın özel uçakla İstanbul'a gelecek. Golcü oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

FALCAO YILLIK NE KADAR ALACAK?

Futbol Arena'nın haberine göre sarı-kırmızılı takım, Falcao ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray menajerlik ücreti olarak Jorge Mendes'e 3 milyon euro ödeyecek. Falcao, yıllık 5 milyon euro kazanacak.

Falcao ve Ahmet Bulut

1,5 MİLYON EURO BONUS

Monaco'ya bonservis bedeli ödemeyecek olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalınması halinde Monaco'ya 1.5 milyon euro bonus ödeyecek.