Galatasaray, Falcao için 3 milyon euro menajerlik ücreti ödeyecek!

Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, yıldız oyuncu için 3 milyon euro menajerlik ücreti ödeyecek. Kolombiyalı oyuncu ise sarı kırmızılı takımdan yıllık 5 milyon euro kazanacak.

31.08.2019 20:37
Galatasaray, Falcao için 3 milyon euro menajerlik ücreti ödeyecek!

Yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferi sonuçlandı. Galatasaray, Falcao'yu kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu ailesiyle birlikte yarın özel uçakla İstanbul'a gelecek. Golcü oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

FALCAO YILLIK NE KADAR ALACAK?

Futbol Arena'nın haberine göre sarı-kırmızılı takım, Falcao ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray menajerlik ücreti olarak Jorge Mendes'e 3 milyon euro ödeyecek. Falcao, yıllık 5 milyon euro kazanacak.

Falcao ve Ahmet Bulut

1,5 MİLYON EURO BONUS

Monaco'ya bonservis bedeli ödemeyecek olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalınması halinde Monaco'ya 1.5 milyon euro bonus ödeyecek.

Galatasaray, Falcao için 3 milyon euro menajerlik ücreti ödeyecek!
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YORUMLAR (18)

  • FB DOGAN:
    TABİ ŞAMPİYONLAR LİGİNDE GRUPTAN ÇIKAMAYACAKLARINI BİLİYORLAR BU SALATASARAYLILAR KENDİNİ ÇOK AKILLI SANIYOR SSJJSJSJJ
    Cevap Yaz 27 40 Yayından Kaldır
  • GS:
    şampiyonlar liginde gruplardan çıkabilmek için önce gruplara katılmak gerekiyor siz en son ne zaman katıldınız kuş beyinliler.
    69 20 Yayından Kaldır
  • DISI KARTAL ASLI:
    FALCAO KARDEŞ GS UCUZ TAKIMDIR İŞLER YOLUNDA GİTMEZSE PARANI VERMEZLER SEN İSTEMESENDE ZORLA ARABİSTANA GÖNDERMEYE ÇALIŞIRLAR ÇOK PİŞMAN OLURSUN TÜRKİYEDE BİR TANA CLASS TAKIM ODA BEŞİKTAŞ GERSİ HAVA CİVA.
    Cevap Yaz 19 60 Yayından Kaldır
  • GS:
    siz işler yolunda giderken de paraları veremiyorsunuz ona ne diyeceksiniz.
    41 8 Yayından Kaldır
  • DUAYEN:
    Birkaç saat sonra FB transfer etti derse şaşırmayın. Pazartesi saat 23.59.59 a kadar herşey mümkün
    Cevap Yaz 11 26 Yayından Kaldır
  • UMUDUN CESARETİDİR YAŞAMAK:
    Hele bı ona bak fb yıde buyuk harflerle yazmıs:):):):)
    25 4 Yayından Kaldır
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