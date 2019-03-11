Galatasaray Sahasındaki Yenilmezlik Serisini 32 Maça Çıkardı
Antalyaspor'u sahasında 5-0 yenen Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı takım en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.
Galatasaray, Spor Toto Süper Ligde 25. haftanın kapanış mücadelesinde Türk Telekom Stadında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 5-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Sofiane Feghouli, 65 ve 78. dakikalarda Henry Onyekuru, 68. dakikada Badou Ndiaye ve 90+5. dakikada Diagne kaydetti.
EN SON KASIMPAŞA'YA YENİLMİŞTİ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı 32 müsabakada rakiplerine 3 puan vermedi. Cimbom söz konusu maçlarda 27 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (6)
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Maç satın almada ordinaryus prof olan cimbom..:) seriniz kadiköyde biter rahat olun.Cevap Yaz 1 2 Yayından KaldırMUSTAFA CİNGOZ: ankaracucuk yaziyi iyi oku kendi sahasinda diyor kadikoy deplasman, anladin.1 1 Yayından KaldırHAYALET DÜNYA: Lan kabak kafali deplasman demiyor ic saha yenilmezligi diyor Birseyden anlamazsin ama yorum yaparsin2 Yayından Kaldır
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keşke onyekuru gibi kocam olsaCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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