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Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

Galatasaray, savunma oyuncusu Emre Taşdemir'in bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı

22.01.2020 19:05 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:33

Kulübü 24 yaşındaki defans oyuncusu 'in sözleşmesini uzattı. Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili 'a (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2 milyon 200 bin TL sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.

GALATASARAY FORMASIYLA 17 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçen sezonun devre arasında Bursaspor ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayan Emre, Galatasaray formasıyla 13 lig, 4 de Türkiye Kupası maçında forma giydi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı
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