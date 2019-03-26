Galatasaray Efsanesi Paul Dawkins Hayatını Kaybetti!

Galatasaray basketbol tarihi için en unutulmaz dönemlerin baş mimarlarından Paul Dawkins, 61 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray ile 3 lig şampiyonluğu yaşayan Dawkins, 1982-83 sezonunda 37 sayı, 14 ribauntluk tarihi ortalamalara ulaşmıştı.

TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇMİŞTİ

Sarı-Kırmızılılar'ın formasını giydiği dönemde Türk vatandaşlığına da geçen Dawkins, 8 yıllık Türkiye Ligi kariyerinde 31 sayının üzerinde ortalama yakalamıştı.

(Fanatik)