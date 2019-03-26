Galatasaray Efsanesi Paul Dawkins Hayatını Kaybetti!

Galatasaray ve Türk basketbol tarihinin efsanelerinden Paul Dawkins, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Galatasaray basketbol tarihi için en unutulmaz dönemlerin baş mimarlarından Paul Dawkins, 61 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray ile 3 lig şampiyonluğu yaşayan Dawkins, 1982-83 sezonunda 37 sayı, 14 ribauntluk tarihi ortalamalara ulaşmıştı.

TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇMİŞTİ

Sarı-Kırmızılılar'ın formasını giydiği dönemde Türk vatandaşlığına da geçen Dawkins, 8 yıllık Türkiye Ligi kariyerinde 31 sayının üzerinde ortalama yakalamıştı.

(Fanatik)

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