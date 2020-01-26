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Galatasaray, Drogba'nın takımın başına geçeceği iddialarını yalanladı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yerine Didier Drogba'nın takımın başına geçebileceği öne sürülürken konu hakkında resmi açıklama geldi.

26.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:20
Galatasaray, Drogba'nın takımın başına geçeceği iddialarını yalanladı

'da Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör arasındaki restleşmenin yankıları sürerken, sarı-kırmızılı yönetimin Fatih Terim'i istifaya zorlayacağı ve yerine de 'yı getireceği iddia edilmişti.

Sarı-kırmızılı kulüp, bu iddia için sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Galatasaray, Terim'in yerine Drogba'nın getirileceği iddialarını yalanladı.

"BU HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır. Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm Camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.


Haber Videosu

: Galatasaray, Drogba'nın takımın başına geçeceği iddialarını yalanladı
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