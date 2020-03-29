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Emre Akbaba, Ömer Bayram, Galatasaray, Adem Büyük, Spor

Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak

Galatasaray, liglere verilen ara bittikten sonra kadro yapılanmasıyla ilgili önemli kararlara imza atacak. Galatasaray'da ilk etapta Ryan Donk, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük'le yeni sözleşme yapılacağı öğrenildi.

29.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:55
Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak

Galatasaray'da dört imza birden yolda. Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ara sona erdiğinde, sarı-kırmızılıların kadro planlaması kaldığı erden devam edecek. Bu doğrultuda kendilerine görev verildiğinde yerine en iyi şekilde getiren tecrübeli isimlerle yeni sözleşmeler yapılacağı öğrenildi.

Bu isimlerin başında Ryan Donk (33), Emre Akbaba (27), Ömer Bayram (28) ve Adem Büyük (32) geliyor. Fatih hocanın, bu dört oyuncunun sözleşme şartlarında değişiklik yapılmasını istediği ve yaşlarına göre dengeli bir süre karşılığında kontratlarının uzatılması talebini yönetime ilettiği öğrenildi.

MAAŞLAR TÜRK LİRASIYLA ÖDENECEK

Donk'un mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Yıllık 1 milyon 850 bin Euro garanti ücret karşılığında oynayan Hollandalı futbolcunun maaşı düşürülecek, teklif 1+1 yıllık olacak. Sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Emre Akbaba'nın, 1 milyon 750 bin Euro olan yıllık ücreti ciddi oranda geriye çekilerek Türk Lirası'na çevrilecek.

HEPSİNDE İNDİRİM YAPILACAK

Kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunan Adem Büyük'ün, seneye 4 milyon TL olması gereken maaşında da indirim yapılacak ve süresi 1+1 yıl daha uzatılacak. 1 yıl sözleşmesi kalan bir diğer isim Ömer Bayram'ın yıllık 400 bin Euro olan maaşı da Türk Lirası'na çevrilecek ve yeni mukavele 2 veya 3 yıllık olacak.

(Fanatik)

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