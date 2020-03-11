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Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan kurulu üyesi Ayhan Özmızrak'ın kendisi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından salonu terk etti. Cengiz, Özmızrak'ın konuşmasının bitmesinin ardından salona döndü.

11.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:10
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti

Galatasaray Lisesi'nde yapılan mart ayı divan toplantısında ilginç bir olay yaşandı. Divan kurulu üyesi Ayhan Özmızrak'ın kürsüye gelerek yaptığı, "Değerli başkanımız Mustafa Cengiz Bey de bu ay aramızda. Geçen ay yoktu. Sanırım bize yeni bir veciz hakaret için literatür çalışması yapıyordu" açıklaması sonrasında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, salondan çıktı. Cengiz ile birlikte yönetim kurulu üyeleri de salonu terk etti.

Ayhan Özmızrak'ın konuşmasının bitmesinin arından Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri salona döndü.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti

Kaynak: İHA

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti

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