Galatasaray Diagne'yi Gönderip Yerine Finnbogason'u Transfer Etmeyi Düşünüyor

Galatasaray, devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Diagne'yi Katar'a 15 milyon euro gibi bir rakama göndermeye sıcak bakıyor. Diagne'nin yerine ise Bundesliga ekibi Ausburg'un golcüsü Finnbogason düşünülüyor.

Cim-Bom, 6 milyon euroluk bir teklifle Alman ekibinin kapısını çalacak. 30 yaşındaki oyuncunun kulübe 2020 yılının Haziran kadar sözleşmesi bulunuyor. Finnbogason, bu sezon oynadığı 20 maçta 11 gol, 3 asist yaparak takımına katkı sağladı.

DIAGNE YOLCU

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın istediği verimi alamadığı Diagne için bir Katar ekibi 15 milyon euroluk teklifle Sarı-Kırmızılıların kapısını çaldı. Yönetim, gelen bu teklifi değerlendirecek. Galatasaray Diagne için Kasımpaşa'ya toplam 13 milyon euro öderken Fatih Terim de golcü futbolcunun gönderilmesine sıcak bakıyor.

3 TRANSFER BİTTİ

Galatasaray, bonservisi elinde oyunculara yöneldi. Son olarak Fulham forması giyen Babel'in işini aylar öncesinden bitiren Cim-Bom, sezon sonunda Sivasspor'dan ayrılacak Douglas ile de anlaşma aşamasına geldi. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Fenerbahçe'nin yollarını ayırmaya hazırladığı Şener Özbayraklı ile de bir görüşme yaptı. Bu üç ismin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Galatasaray Diagne'yi Gönderip Yerine Finnbogason'u Transfer Etmeyi Düşünüyor
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