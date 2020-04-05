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Mbaye Diagne, Galatasaray, Belçika, Spor

Galatasaray, Diagne için 5 milyon euro istiyor

Galatasaray, 13 milyon euroya kadrosuna kattığı Senegalli golcü oyuncu Mbaye Diagne'nin bonservisi için 5 milyon euro istiyor.

05.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:00
Galatasaray, Diagne için 5 milyon euro istiyor

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne geri dönüyor… Teknik direktör Fatih Terim'in Belçika'da tutunamayan Senegalli yıldızdan yeni sezonda faydalanmayı düşünse de yönetimi golcü futbolcuyu elden çıkartmanın planlarını yapıyor. Cimbom, 13 milyon euroya kadrosuna kattığı Diagne'yi 5 milyon Euro getirene bırakacak.

Diagne golleriyle şampiyonlukta pay sahibi olsa da sorumsuz tavırları nedeniyle Brugge'e kiralanmıştı. Belçika'da da tutunamayan Diagne sezon sonu dönecek.

TERİM'İN DIAGNE PLANI

Teknik direktör Fatih Terim'in ise kiralık sözleşmesi bitecek olan Florin Andone'nin yerine Diagne'yi monte etmeyi planladığı belirtiliyor. Geçen sezon devre arasında 13 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan alınan Diagne'nin 2023'e kadar sözleşmesi var.

(Fotomaç)

Galatasaray, Diagne için 5 milyon euro istiyor

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Diagne için 5 milyon euro istiyor
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