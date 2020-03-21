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Xherdan Shaqiri, Galatasaray, Liverpool, Spor

Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan Xherdan Shaqiri'yi gözüne kestirdi.

21.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:59
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Avrupa Kupaları'nda arzuladığı başarıları yakalayamamıştı. Sabah'ta yer alan habere göre Cimbom'un gelecek sezon kadrosunu kurmak için kolları erkenden sıvadığı öğrenildi. Koronavirüs önlemleri sebebiyle sadece video konferans yoluyla transfer çalışmaları yürütülüyor. Ancak Aslan'ın hedefindeki ismin Liverpool'da istediği süreleri alamayan Xherdan Shaqiri olduğu öğrenildi. Cimbom, İsviçreli yıldızı önceki transfer dönemlerinde de istemişti.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Galatasaray, kariyerini Liverpool'da sürdüren Xherdan Shaqiri için İngiliz ekibine kiralama formülü götürecek. Bonservis bedeli 20 milyon euro'ya yakın olan 28 yaşındaki oyuncu için hayat şartları normal hale geldiğinde görüşmeler de başlayacak. Xherdan Xhaqiri bu sezon Premier Lig'de 6 maçta 178 dakika forma giydi. Lig Kupası'nda 12, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 dakika oynadı. Shaqiri'nin de kariyerinin bu bölümünde yeni bir maceraya hazır olduğu biliniyor. Fatih Terim onu takımında görmek istiyor.

BELHANDA VEYA FEGHOULİ GİDİCİ

Galatasaray, Xherdan Shaqiri transferi için kaynağı kendi içinden oluşturacak. Cimbom'un taraftarla yıldızı uzun süredir barışmayan Younes Belhanda veya Sofiane Feghouli'den en azından birini satması bekleniyor. Buradan gelecek paranın bir bölümü de İsviçreli yıldızın transferine ayrılacak.

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