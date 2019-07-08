Galatasaray'dan Vedat Muriç tepkisi
Fenerbahçe'nin dün açıkladığı Vedat Muriç transferi sonrasında, Galatasaraylı yönetici Özgür Savaş Özüdoğru'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen Vedat Muriç transfer rekabeti, Kosovalı golcünün sözleşme imzalamasının ardından da sürüyor.
Galatasaray yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru, Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transfer olması hakkında paylaşım yaparken sarı lacivertli ekibe göndermede bulundu.
Özüdoğru, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Yıllık 1,5 milyon euro, 3 yıllık sözleşme, 6 milyon euro bonservis ücreti ve 4 oyuncu. Biz FFP'ye uyan, kulübümüzün bir 'kuruş'unu bile hesaplayan, futbolcu taleplerine saygı duyan tarafız. Dik 'duruş'ları bozanlardan değiliz. Her şeyin hayırlısı. Dediğimiz gibi 'bir his' takımıdır Galatasaray!" sözlerini kullandı.
YORUMLAR (25)
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YA BİR TAKIMIM SİSTEMİNE GORE BİR OYUNCU ALINIR YADA ALINMAZ SİZ NEYİN EGOSUNU TARTIŞIYORSUNUZ Kİ ADAMLAR HAVA OLSUN DİYE İŞİNE YARAMAYANA DÜNYA KADAR PARA VERİYORLAR SONRADA FENEROL KAMPANYASI BU FENER KLASİK FENER :)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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seneye yenı SLIMANI :))))) bundan cacaık olmazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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fener futbolçusu değilCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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gs liler hazımsızlığa soda iyi gelir aç bir Kızılay :)Cevap Yaz 8 10 Yayından Kaldır
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Havlama artık. bir sus yaaa. .Cevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
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ülkemizde bir futbolcuyu bin kişi ister Fenerbahçe alır.Cevap Yaz 9 24 Yayından Kaldır
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nereye bağış yapıyorduk. yazıkkkk1 Yayından Kaldır
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revivo, baliç son olarak şener :D3 Yayından Kaldır
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alır alır da ne zaman rakiplerinden futbolcu kapsa elinde patlıyor mehmet topuz ismail köybaşı volkan şen ozan tufan vs.15 3 Yayından Kaldır
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RİZESPOR BAŞKANI EN BÜYÜK GALATASARAY DÜŞMANIDIR. . . FUTBOLCUYU GALATASARAYA DEĞİL DE FENERE VERMEK İÇİN BİNBİR TAKLA ATTI. . . .Cevap Yaz 21 12 Yayından Kaldır
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