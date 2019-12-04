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Galatasaray'dan Türkiye Kupası göndermeli günaydın mesajı

Galatasaray, bu sabah paylaştığı günaydın mesajında rakiplerine Türkiye Kupası göndermesinde bulundu. Sarı-kırmızılılar paylaştığı görselde kazanılan Türkiye Kupası'nın sayılarına yer verdi.

04.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:35
Galatasaray'dan Türkiye Kupası göndermeli günaydın mesajı

Ziraat yolcuğuna bu akşam evinde oynayacağı Tuzlaspor maçıyla başlayacak olan 'dan özel bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılılar, her sosyal medya hesabından yaptığı günaydın paylaşımında bugün rakiplerine Türkiye Kupası göndermesi yaptı. Paylaşılan görselde kazanılan Türkiye Kupası sayıları verildi. Galatasaray'ın 18, Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 8 ve Fenerbahçe'nin 6 şampiyonluğunun olduğu ifade edildi.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: İHA

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: Galatasaray'dan Türkiye Kupası göndermeli günaydın mesajı
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