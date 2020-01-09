: Galatasaray'dan son dakika transfer bombası! Talisca...

09.01.2020 08:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:13

Galatasaray'da sıcak transfer gelişmesi... Sarı kırmızılılarda Nzonzi ve Mariano ile birlikte sürpriz bir ayrılık daha yaşanabilir. Sezon içi taraftarlarla bazı sorunlar yaşayan, silah hareketiyle gündem olan Belhanda, Galatasaray'da planların değişmesine neden oldu. Arap takımlarıyla transfer temasında bulunan Faslı futbolcunun takımdan ayrılması sürpriz olmaz.



Belhanda'nın alternatiflerini belirleyen Galatasaray'da gündeme gelen en önemli isim bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca. Trabzonspor'un da transfer için devrede olduğu Brezilyalı futbolcunun maliyetini karşılamak ise çok kolay gözükmüyor. Galatasaray'ın buna rağmen Anderson Talisca için tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.



Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük sarı kırmızılı takımın transfer gündemini Spor Arena için değerlendirdi;







Trabnzonspor'un oyuncu için 6 aylık 1.5 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilmişti. Galatasaray'ın Guangzhou'ya ne tür bir teklif sunacağı ise henüz bilinmiyor.

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