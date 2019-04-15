Galatasaray, Semih Özsoy'u Mahkemeye Verme Kararı Aldı

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe başkan vekili Semih Özsoy'a, dün oynanan derbi maç sonrasındaki açıklamaları nedeniyle sert tepki gösterdi.

"KULÜBÜMÜZ ATATÜRK'ÜN KURDUĞU TEMEL DEĞERLER ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞTİR"

Semih Özsoy'un açıklamalarının suç niteliği taşıdığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fenerbahçe Spor Kulübü 2'nci Başkanının, 14 Nisan Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaptığı mesnetsiz açıklamalar, sadece Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı'na göre değil, daha önemlisi Türk Ceza Kanunu'na göre suç niteliğindedir. Galatasaray Spor Kulübü'nün temelleri; demokrasi, insan hakları ve Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin temel değerleri üzerine inşa edilmiştir. Rakip takım 2'nci Başkanının; sorumsuz, eleştiri sınırlarını aşan söylem ve iftiraları hakkında kulübümüz tarafından gerekli hukuki girişimler yarın başlatılacaktır. Galatasaray'ın adını bir terör örgütü ile ananların kendi geçmişlerine bakmalarını tavsiye ederiz."

Kaynak: DHA