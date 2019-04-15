Galatasaray, Semih Özsoy'u Mahkemeye Verme Kararı Aldı
Galatasaray Kulübü, dün oynanan derbi maçın ardından Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy'un açıklamalarına ilişkin, hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe başkan vekili Semih Özsoy'a, dün oynanan derbi maç sonrasındaki açıklamaları nedeniyle sert tepki gösterdi.
"KULÜBÜMÜZ ATATÜRK'ÜN KURDUĞU TEMEL DEĞERLER ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞTİR"
Semih Özsoy'un açıklamalarının suç niteliği taşıdığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fenerbahçe Spor Kulübü 2'nci Başkanının, 14 Nisan Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaptığı mesnetsiz açıklamalar, sadece Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı'na göre değil, daha önemlisi Türk Ceza Kanunu'na göre suç niteliğindedir. Galatasaray Spor Kulübü'nün temelleri; demokrasi, insan hakları ve Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin temel değerleri üzerine inşa edilmiştir. Rakip takım 2'nci Başkanının; sorumsuz, eleştiri sınırlarını aşan söylem ve iftiraları hakkında kulübümüz tarafından gerekli hukuki girişimler yarın başlatılacaktır. Galatasaray'ın adını bir terör örgütü ile ananların kendi geçmişlerine bakmalarını tavsiye ederiz."
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Fetöye tek direnen takim FENERBAHCECevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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KİM OLURSA OLSUN, İŞİNİ DÜZGÜN YAPMAYANIN KAZANDIĞI PARA HARAMDIR. . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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EZİK FENER EZİKKKKKKKKKK. . . . DÜNKÜ MAÇTA KAZANDIĞINIZ BİŞEY YOK HATTA YAPTIĞINIZ HİÇ BİRŞEY YOK HAKEM YAZDI HAKEM OYNADI?????????????????? NERDESİN ATIP TUTAN ÇULCU TRT DE ATIP TUTUYORDUN????????????????Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Ağlayın conconlar ağlayın. Beter olsunlar acınmaz bunlaraCevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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Hakan şükür, arif erdem HANGİ TAKIMDA OYNADI ??BUNLARLA KAÇ ŞAMPİYONLUK ALINDI ...KARANLIK DA İNATLA KUPAYI KALDIRAN KİM ?Cevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır