Galatasaray'dan Mitroglou'na: 600 bin euro verelim git
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, devre arasında Marsilya'dan transfer edilen Mitroglou'yu takımdan göndermek için çare arıyor.
Akşam'da yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılı yöneticiler, bir yıllık daha kiralık anlaşması bulunan Yunan santrfora kulüp bulması için çağrı yaptı. Cim-Bom, yıllık 2,6 milyon euro kazanan 31 yaşındaki Mitroglou'ya "Sana 600 bin euro verelim. Galatasaray ile olan mukaveleni feshet" dediler.
Geçen sezon 9 maçta şans bulan, sadece 2 gol atıp, bir de asist yapan Yunan oyuncu, bu teklife sıcak bakmadı. Mitroglou'ya Olimpiakos "1 milyon euroluk" öneride bulundu.
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