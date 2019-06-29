Galatasaray'dan Mitroglou'na: 600 bin euro verelim git

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, devre arasında Marsilya'dan transfer edilen Mitroglou'yu takımdan göndermek için çare arıyor.

Akşam'da yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılı yöneticiler, bir yıllık daha kiralık anlaşması bulunan Yunan santrfora kulüp bulması için çağrı yaptı. Cim-Bom, yıllık 2,6 milyon euro kazanan 31 yaşındaki Mitroglou'ya "Sana 600 bin euro verelim. Galatasaray ile olan mukaveleni feshet" dediler.

Geçen sezon 9 maçta şans bulan, sadece 2 gol atıp, bir de asist yapan Yunan oyuncu, bu teklife sıcak bakmadı. Mitroglou'ya Olimpiakos "1 milyon euroluk" öneride bulundu.

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