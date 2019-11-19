Galatasaray'dan Mehmet Ekici'ye teklif: Bize gel

19.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 19.11.2019 11:26

Galatasaray'ın Fenerbahçe'de Süper Lig kadrosunda yer almayan ve gözden çıkarılan Mehmet Ekici'ye kanca attığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılı yöneticilerin 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşerek, "Devre arası Fenerbahçe ile bağlarınızı koparın, bize gelin" teklifini yaptığı öğrenildi.

ALACAKLARINDAN VAZGEÇECEK

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici'nin Ocak ayında yöneticilerle görüşeceği ve alacaklarına karşılık bonservisini talep edeceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE EZELİ RAKİBE GİTMESİNE ENGEL OLABİLİR

Takvim'in haberine göre; Gurbetçi futbolcu serbest kalması halinde hemen Galatasaray'a imza atacak. Ancak F.Bahçe yönetiminin Ekici'nin ezeli rakibe gitmemesini şart koşacağı da iddia ediliyor. Mehmet Ekici yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2,5 yıl önce transfer olduğu Fenerbahçe'de sadece 36 maç oynadı. Yıldız futbolcu 5 gol atıp, 3 asist yaptı.

EKİCİ GELİRSE SERI GİDECEK

Galatasaray'ın Mehmet Ekici hamlesinin arkasında Jean Micheal Seri'nin gözden çıkarılmasının olduğu iddia ediliyor... Sarı-Kırmızılılar'ın devre arasında Seri'yi Fulham'a geri göndermeye karar verdiği öne sürülüyor.

Seri şu ana kadar gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı.