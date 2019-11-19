Galatasaray'dan Mehmet Ekici'ye teklif: Bize gel
Fenerbahçe'de istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Mehmet Ekici'ye sürpriz bir teklif geldi. Galatasaray'ın yıldız oyuncuya menajeri aracılığıyla "Devre arasında bize gel" dediği öğrenildi.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'de Süper Lig kadrosunda yer almayan ve gözden çıkarılan Mehmet Ekici'ye kanca attığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılı yöneticilerin 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşerek, "Devre arası Fenerbahçe ile bağlarınızı koparın, bize gelin" teklifini yaptığı öğrenildi.
ALACAKLARINDAN VAZGEÇECEK
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici'nin Ocak ayında yöneticilerle görüşeceği ve alacaklarına karşılık bonservisini talep edeceği belirtiliyor.
FENERBAHÇE EZELİ RAKİBE GİTMESİNE ENGEL OLABİLİR
Takvim'in haberine göre; Gurbetçi futbolcu serbest kalması halinde hemen Galatasaray'a imza atacak. Ancak F.Bahçe yönetiminin Ekici'nin ezeli rakibe gitmemesini şart koşacağı da iddia ediliyor. Mehmet Ekici yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2,5 yıl önce transfer olduğu Fenerbahçe'de sadece 36 maç oynadı. Yıldız futbolcu 5 gol atıp, 3 asist yaptı.
EKİCİ GELİRSE SERI GİDECEK
Galatasaray'ın Mehmet Ekici hamlesinin arkasında Jean Micheal Seri'nin gözden çıkarılmasının olduğu iddia ediliyor... Sarı-Kırmızılılar'ın devre arasında Seri'yi Fulham'a geri göndermeye karar verdiği öne sürülüyor.
Seri şu ana kadar gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı.
Haber Videosu: Galatasaray'dan Mehmet Ekici'ye teklif: Bize gel