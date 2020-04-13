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Medipol Başakşehir Fk, Göksel Gümüşdağ, Galatasaray, Spor

Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı

Galatasaray, koronavirüs sebebiyle hastanede tedavi gören ve taburcu edilen Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

13.04.2020 21:13 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:34
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi gören Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, tedavi altına alındığı hastaneden bugün taburcu edildi. Tedavisinin ardından evde bir süre karantinada kalacak olan Gümüşdağ'a Galatasaray Spor Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Korona virüs teşhisiyle tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar dileriz."

Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı

Kaynak: İHA

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