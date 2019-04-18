Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a Sert Tepki
Galatasaray, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a Video Yardımcı Hakem konusundaki açıklamalarından dolayı tepki gösterdi.
Galatasaray, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı açıklamaları kınadı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde, "Her durumdan kendine vazife çıkaran şahıs hakkında." başlığıyla, isim verilmeden yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"İkinci başkanımızın, VAR kayıtlarının kamuoyuna açıklanması gerektiğine dair sözleri üzerine, bir futbol kulübü başkanı talihsiz beyanatlarda bulunmuştur. Hiçbir kulüp ve kişi hedef alınmamasına karşın, bu açıklamaları üzerine alan bu zat, federasyon adına konuşma yetkisini nereden bulmuştur ve hangi sıfatla VAR kayıtlarının açıklanamayacağını söylemiştir, merak etmekteyiz. Her durumdan kendine vazife çıkaran, kendisini Türk futbolunun tepe yöneticisi gibi gören, bugüne kadar takındığı tavırlar ve kullandığı ifadelerle Türk futbol ailesini, yayıncı kuruluşu bile yönlendirmeye çalışan bu kişinin sözlerini şiddetle kınıyoruz."
"VAR KAYITLARI IFAB KURALLARI GEREĞİNCE PAYLAŞILAMAZ"
Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu Beylerbeyi Tesisleri'nin açılışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "VAR kayıtları IFAB kuralları gereğince paylaşılamaz." ifadelerini kullanmıştı.
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Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allahtan kork Göksel Gümüşdağ Neyin peşindesin tipi bozuk adam fazla uğraşma sen şampiyonluk Galatasaray ağlma Fenerbahçe yakalık etme para yoksa gel verelimCevap Yaz Yayından KaldırBENCE: adam doğruların peşinde.açıklayın varsa tabi elinizde boş attınız tutmadı.iş resmiyete gidince yine ınga ınga .Yayından Kaldır
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Klasik 6saray ağlamaları şampiyonluk 2.lik gitti saldırı başladı mademki belge var açıklayında bilelim ama yok değilmi mağdurumda mağdurum çekin pis ellerinizi FransızlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yakındır İmamoğlu fişinizi çekmeye az kaldı bakalım sene kümede kalabilecek misiniz belediye desteği çekilince halinizi göreceğizCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır