Galatasaray'dan flaş derbi kararı! Fenerbahçe'ye loca yok

27.09.2019 10:44

Ali Koç'un Fatih Terim'le ilgili yaptığı "Sicili bozuk" açıklaması sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilim büyüyor...

Galatasaray yönetim yarın TT Stadı'nda ev sahipliği yapacağı derbi öncesinde iki flaş karara imza attı. Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler geçen sezon TT Stadı'ndaki derbiyi kendileri için ayrılan locadan izlemişti. Ancak sarı lacivertliler'den bu kez bir talep gelmeyince Galatasaray da boşta olan tüm locaları dev maç için kiraladı.

Cezalı olduğu için derbiyi protokol tribününden izleyemeyecek olan Başkan Ali Koç için böylece loca ihtimali de ortadan kalktı.

YEMEK DAVETİ YAPILMADI

Galatasaray yönetimi yine geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye yemek teklifi yapmış ancak "Derbiye takımla birlikte geleceğiz. Yemek için zaman olmayacak" yanıtını almıştı. Sarı-Kırmızılılar, Ali Koç'un açıklamaları nedeniyle bu kez Fenerbahçe'ye yemek daveti de yapmadı. Sadece stada gelecek olan Sarı-Lacivertli yöneticilerin kapıda karşılanacağı öğrenildi. Yaşanan bu gerilimin sahaya ne şekilde yansıyacağı merak konusu.

1.4 MİLYARLIK DEV DERBİ

Yarın kozlarını paylaşacak ezeli rakiplerin toplam değeri 1.4 milyarı buluyor... Galatasaray ve Fenerbahçe yarın Türk futbol tarihinin en pahalı derbilerinden birisine çıkacak. Cimbom ligin en değerli takımı durumunda bulunuyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Sarı-Kırmızılı takım, 858 milyon 690 lira (136,3 milyon euro) piyasa değerine sahip. Fener ise 526 milyon 743 bin (83,6 milyon euro) lira ile ligin en değerli takım sıralamasında 3. sırada yer alıyor. Derbinin en değerli ismi ise 25 milyon euro ile Michael Seri olacak.