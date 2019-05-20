Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Karşı Tarihte Bir İlk!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunda 22. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı kulüp, bu şampiyonluk sonrasında Fenerbahçe ile ezeli rekabetinde de bir ilk yaşadı. Şampiyonluk sayılarında Fenerbahçe'ye karşı 22-19 öne geçen Galatasaray, 61 yıllık lig tarihinde ilk defa ezeli rakibine 3 şampiyonluk fark atmıştı.

FENERBAHÇE'NİN ATTIĞI EN BÜYÜK FARK

İki ezeli rakip arasında en büyük fark ise 1959 ile 1987 yılları arasında yaşanmıştı. Bu süreçte Galatasaray 14 yıl şampiyonluk sevinci yaşayamazken, şampiyonluk sayılarında Fenerbahçe de rakibine karşı 11-6 üstünlük sağlayarak rakibine 5 şampiyonluk fark atmıştı.