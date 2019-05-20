Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Karşı Tarihte Bir İlk!
Spor Toto Süper Ligde Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 yenerek 22. şampiyonluğuna ulaştığı sezonda bir ilk yaşandı. Ezeli rakip olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 61 yıllık rekabette sarı kırmızılı ekip tarihinde ilk kez Fenerbahçe'ye 3 şampiyonluk fark atmış oldu.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunda 22. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı kulüp, bu şampiyonluk sonrasında Fenerbahçe ile ezeli rekabetinde de bir ilk yaşadı. Şampiyonluk sayılarında Fenerbahçe'ye karşı 22-19 öne geçen Galatasaray, 61 yıllık lig tarihinde ilk defa ezeli rakibine 3 şampiyonluk fark atmıştı.
FENERBAHÇE'NİN ATTIĞI EN BÜYÜK FARK
İki ezeli rakip arasında en büyük fark ise 1959 ile 1987 yılları arasında yaşanmıştı. Bu süreçte Galatasaray 14 yıl şampiyonluk sevinci yaşayamazken, şampiyonluk sayılarında Fenerbahçe de rakibine karşı 11-6 üstünlük sağlayarak rakibine 5 şampiyonluk fark atmıştı.
YORUMLAR (41)
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bu farka federasyon-mhk farkı denir sahadaki 6-0 lık farka hiç benzemez çünkü masa başı farkıdır:))Cevap Yaz 7 4 Yayından KaldırUA: uefa- super cup ?1 4 Yayından Kaldır
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Ne hallere düştün sen böyle. . .Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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daha ağlıyor mu bunlar?Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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5 geriden gelip 3 fark atmak ??????Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır