Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Tişört Göndermesi

Galatasaray Kulübü, "ağlama" emojili tişörtü satışa sunarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri hakem kararlarına tepki göstermiş, bunun üzerine Fenerbahçe Kulübünün sosyal medyadaki hesaplarından "ağlama" emojisi paylaşılmıştı.

Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamasının başladığı sırada GS Store'dan yapılan açıklamada, "ağlama" emojisinin yer aldığı tişörtlerin satışa sunulduğu bildirildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Tişört Göndermesi
Kaynak: AA
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YORUMLAR (10)

  • FENERBAHCEMMMM:
    Aynen 6cincona benziyor hic bir anlam tasimayan tam bir geri zekali dusuncesi buda ancak cinconlular kendilerine benzeyen bir tisort once buncayil yaptiginiz sikelerin tisortunu cikartsaniz tarafli tarafsiz milyonlarca kisi satin alir cinconlulara destek icin yaptiginiz sikelerin itirafi bir tisort cincona Daha iyi yakisir hakemleride ekleyin tisortlere tam bir takim oyunu tamamlanmis olur abturrrrrrahimide unutmayin abturrrrrrrrrrrr. Rahimmmmmmm sikecilerin oncusu cinconda abturrrrrrr rahimmmmm
    Cevap Yaz 6 11 Yayından Kaldır
    GS: yuzunuze tukursek yagmur yagdi saniyorsunuz sikeden ceza yiyip hem tukiyeden hem uefa dan camuru baskalarina yakistimiya calisiyorsunuz utanmaz sikeciler
    9 3 Yayından Kaldır
  • AGLAMA 17 FENEVRASYONLU KUS:
    Seneye Aslan GALTASARAYIMDA EKREM iMAMOGLUYLA HERSEY DAHA GÜZEL OLACAK KUSLAR SODA iCiN SODA SANCINIZ BÜYÜK OTURDUGUNUZ YERDE SiMDi KUDURUN DURUN
    Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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