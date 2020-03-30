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Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor

Galatasaray Kulübünden koronavirüse yakalanan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in durumları hakkında açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, iki ismin de tedavilerinin devam ettiğini ve çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

30.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:46

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs tedavilerinin birkaç gün içerisinde tamamlanacağı ve hastaneden taburcu olacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın tedavilerinin devam ettiği ve ortaya atılan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

Dün akşam çeşitli medya organlarında, İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır.

"YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK"

Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz. Ayrıca, Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.

"TEDAVİLERİ HASTANEDE DEVAM EDİYOR"

İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir.

Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor

Haberin Videosu:

Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor

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