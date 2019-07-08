Galatasaray'dan Fatih Terim'e özel 45. yıl videosu
Galatasaray Kulübü, 45 yıl önce Adana Demirspor'dan takıma takılan ve adını sarı kırmızılı ekibin tarihine yazdıran Fatih Terim için özel bir video yayınladı. Galatasaray taraftarı da, Twitter'da #imparatorilesonsuza hashtag'iyle Fatih Terim'e destek verdi.
Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim'in 45 yıl önce futbolcu olarak Galatasaray'a imza attığı anı bir videoyla paylaştı.
Galatasaray Kulübü, teknik direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma futbolcu olarak transfer oluşunun 45. yılını kutladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan Fatih Terim videosunda, "Bugün Türk futbol tarihini değiştiren imzanın 45. yılı. İmparator ile sonsuza." mesajı paylaşıldı.
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