Galatasaray'dan Fatih Terim'e özel 45. yıl videosu

Galatasaray Kulübü, 45 yıl önce Adana Demirspor'dan takıma takılan ve adını sarı kırmızılı ekibin tarihine yazdıran Fatih Terim için özel bir video yayınladı. Galatasaray taraftarı da, Twitter'da #imparatorilesonsuza hashtag'iyle Fatih Terim'e destek verdi.

Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim'in 45 yıl önce futbolcu olarak Galatasaray'a imza attığı anı bir videoyla paylaştı.

Galatasaray Kulübü, teknik direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma futbolcu olarak transfer oluşunun 45. yılını kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan Fatih Terim videosunda, "Bugün Türk futbol tarihini değiştiren imzanın 45. yılı. İmparator ile sonsuza." mesajı paylaşıldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.