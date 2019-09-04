Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması

Galatasaray Kulübü, Twitter hesabından 66 yaşına giren Teknik Direktör Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.

04.09.2019 10:19
Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması

Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesabından Teknik Direktör Fatih Terim'in doğum günü için kutlama mesajı yayınladı. Yapılan paylaşımda 66. yaşına giren Terim için, "İyi ki doğdun imparator Fatih Terim" ifadeleri kullanıldı. Paylaşılan fotoğrafta ise 'Galatasaray'a adanmış bir ömür' yazısı yer aldı.

İşte o paylaşım:

Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (5)

  • TARIK:
    Bundan sana baba falan olmaz bundan olsa olsa şan babası olur, senin baban Aziz yıldırım olsun.
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    Hocaların hocası Fatih hoca benim sana bir çift lafım var Trabzonspor altyapısından çok iyi genç futbolcular yetiştirip Türk futboluna sunuyor eskiden senin yaptıklarını şimdi Trabzonspor yapıyor hocam şimdi ne oldu sana inanır mısın altyapımız dan futbolcu yetişmiyor artık yapma hocam lütfen Ünal Karaman gibi Trabzonspor başkanı gibi Trabzonspor taraftarı gibi cesur ol hocam senden bunu bekliyoruz tekrar altyapıdan futbolcular yetiştirip Türk futboluna gençleri sunmanı bekliyoruz
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