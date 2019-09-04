Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması

04.09.2019 10:19

Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesabından Teknik Direktör Fatih Terim'in doğum günü için kutlama mesajı yayınladı. Yapılan paylaşımda 66. yaşına giren Terim için, "İyi ki doğdun imparator Fatih Terim" ifadeleri kullanıldı. Paylaşılan fotoğrafta ise 'Galatasaray'a adanmış bir ömür' yazısı yer aldı.

İşte o paylaşım:

Kaynak: İHA