Galatasaray'dan Falcao'ya çılgın teklif! Yıllık kazancı dudak uçuklatacak
Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Falcao için kesenin ağzını açtı. Yıldız futbolcuya yıllık 4,5 milyon euro maaş ve bonuslar şeklinde bir teklifte bulunulduğu öğrenildi.
Monaco'da 7,8 milyon euro maaşı olan 33 yaşındaki forvete 4,5 milyon euro maaş önerildi. Ancak bonuslarla bu rakam 6.5 milyon euroya kadar çıkabilecek.
ÇILGIN BONUSLAR
Lig şampiyonluğu için 500 bin euro, Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur için 500 bin euro, çeyrek final için 1 milyon euro bonus teklif edildi. Şu anda Falcao ile masada olan menajer Ahmet Bulut pazarlıkları kıran kırana sürdürüyor. Kolombiyalı yıldızın 1 haftaya kadar kesin bir yanıt vermesi bekleniyor.
Kolombiyalı golcü geçtiğimiz sezon, Monaco formasıyla bu sezon ligde 33 maça çıkarken 15 gol atıp, 2 asist yaptı.
YORUMLAR (2)
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BU ADAM GALATASARAY''DA ÇOK İŞ YAPAR !!Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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3-5 güne geliyorum beklemede kalın.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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