Galatasaray'dan Falcao'ya 130 milyonluk çılgın teklif!
Galatasaray'ın yeni sezon öncesi kadrosuna katmak istediği Monaco'nun golcü oyuncusu Falcao'ya 3 yıllık toplam 130 milyon TL'lik bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
Galatasaray'ın transfer görüşmeleri için yetkilendirdiği menajer Ahmet Bulut, bir süredir bulunduğu Monaco'dan İstanbul'a döndü.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray oyuncuya yıllık 5,5 milyon euro garanti ücretin yanı sıra maç başı ve bonuslarla 7 milyon euroyu (43 milyon TL) bulan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Menajerler Jorge Mendes ve Ahmet Bulut yarın Monaco kulübü ile bir kez daha masaya oturacak.
"3-5 GÜN İÇİNDE NETLEŞİR"
Ahmet Bulut Falcao transferiyle ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Falcao hakkında şu an konuşmam doğru değil. Transfer için uğraşıyoruz. Falcao sözleşmeli bir oyuncu ve şu anda konuşmam doğru olmaz. Herkesi anlıyorum ama uğraşıyoruz. Transfer 3-5 gün içinde netleşir" dedi.
FALCAO NE DEMİŞTİ?
Monaco'nun Sampdoria oynadığı maç sonrasında konuşan Falcao, "Monaco yeni bir sözleşme teklifinde bulunmadı. Bu yüzden geleceğimi ve ailemi düşünmem gerekiyor. Gelen teklifleri inceliyorum. Bunlar kariyerim için iyi fırsatlar. Şu an teklifleri değerlendiriyorum. Bir profesyonel gibi davranacağım ama bütün bunların çabuk bir şekilde çözülmesini istiyorum. Başkan kalmamı istiyor ama dediğim gibi sözleşmemin bitmesine 1 yıl kaldı ve ailemi düşünmeliyim. Kariyerim için çok önemli teklifler aldım" ifadelerini kullanmıştı.
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O PARAYI VER BİR FUTBOLDAN ANLAYANA 1 SENE BREZİLYA LIGLERİNİ IZLESİN 3 TANE GENÇ BREZILYALI GETIRIR. . BİR TANESİ PATLAMA YAPSA KARA GEÇERSİN . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Konu Galatasaray olunca herkes vatan sever oldu ülke parası falan :D ulan var ya az değilsiniz :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ülkemin parası kimlere nasıl gidiyor. Yazık!!!!!!!. Millet açlıktan kırılıyor. Buna engel olunması lazım. Kimse spor paketlerine üye olmaz. ve maçlara ilgi göstermezse futbol klüpleri bu parayı futbolculara veremez. Lütfen uyanın ve akıllı olun.Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Çüşşş o parayla kadro kurulur beCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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yazık bu ülkenin parasına, biri de çıkıp ulan ne oluyor demiyor, yazıkCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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yazık günah yapmayın bu paraya süper yetenekli 3 tane genç forvet alınır. Adam jubile yapacak verdiğin para kaybolacak Galatasarayın böyle bir lüksü yok.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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falcao olmazsa cenk tosun deniliyor inşallah yalandır takımda ikinci bir diagne görmek istemiyoruzzzzzzzzzzzzzzz diagne gelirken bagırdık çagırdık dinlemediler inşallah gerçek dışıdır 1 senedir yatan adam ancak yedek olur !Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır