Galatasaray, Emre Çolak'ın Transfer Edileceği İddialarını Yalanladı
Galatasaray, eski oyuncusu Emre Çolak'ın yeniden sarı-kırmızılı kulübe döneceğiyle ilgili çıkan haberleri yalanladı.
Galatasaray, Emre Çolak'ın transfer edileceği iddialarını resmi sitesinden yalanladı. Galatasaray Kulübü'nün konuyla ilgili resmi siteden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Transfer gündemimizde eski futbolcumuz Emre Çolak ile ilgili herhangi bir düşünce ve girişim bulunmamaktadır. Forvet transferi ile ilgili çalışmalarımız, kısa süre içinde sonuçlandırılmak üzere, çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.
"GALATASARAYIMIZ ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜNE DEVAM EDECEKTİR"
Galatasaray'ımız, kimi olumsuz algı operasyonlarına rağmen, 22. şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir. Galatasaray Camiası'na saygıyla duyurulur."
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
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ŞEnolCevap Yaz Yayından Kaldır
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keşke böyle futbolcu alasalar. giderler elin yabancısına bi dünya parayı gömerler. emrenin gönderilmesi bile hata zatenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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adam niye gelsin la 4 milyon euro alıyor senelikCevap Yaz 2 Yayından Kaldır