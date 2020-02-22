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Galatasaray'ın derbi paylaşımı büyük beğeni topladı

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak Galatasaray bu maç öncesinde saat 19.05'te derbiyle ilgili çalışmaların yer aldığı görüntüleri paylaştı.

22.02.2020 19:24 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:34
Galatasaray'ın derbi paylaşımı büyük beğeni topladı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile yarın Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan , bu maç öncesinde sosyal medya hesabından derbi ile ilgili paylaştı.

Saat 19.05'te 'Hedef 23' etiketi ile paylaşılan videoda futbolcuların tesislere gelişi, antrenmandan ve maç toplantılarından görüntüler yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA
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